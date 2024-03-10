Ташуев — о победе над «Спартаком»: я бы не сказал, что это лучший матч «Факела»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я ещё до начала матча говорил, что кто сыграет в лучший футбол, тот и выиграет. Наверное, мы сыграли лучше. Забили, не пропустили, проявили характер. Ребята молодцы, что сыграли с большим желанием и огромной целеустремлённостью. Мы до матча говорили, что наша задача — набрать три очка. Это были не просто слова. Нужно было не бояться, хорошо прессинговать и тактически правильно сыграть. Ребята всё выполнили.

Я бы не сказал, что это лучший матч «Факела» под моим руководством, если брать по содержанию игры. Но по эмоциональному фону и желанию победить — одна из лучших игр. Тем более зная, какой антураж стоял до матча: «Реванш, реванш». Все говорили о том, что «Спартак» не имеет права даже думать о том, чтобы не обыграть «Факел». Нас это немного подстёгивало, но это чисто эмоции и не более того», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

10 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Любимов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча закончилась победой подопечных Сергея Ташуева со счётом 2:0. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после 20 туров в чемпионате России.