«Спартак» и «Локо» играют дома, «Оренбург» и «Балтика» — спасаются. 20-й тур РПЛ. LIVE

Сегодня, 10 марта, состоятся три встречи 20-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Балтику», «Сочи» приедет в гости к «Локомотиву», а «Спартак» зарубится с «Факелом».

Борьба за выживание – один из ключевых сюжетов в российском футболе. В нынешнем сезоне битва на дне турнирной таблицы весьма интересная: ещё никто окончательно не утонул, и сразу несколько клубов находятся в стрессе лишь от подобных мыслей. «Оренбург» и «Балтика» разыграют важнейшие очки. Не исключено, что именно эта встреча в итоге подведёт черту под перспективами сохранить прописку в элите.

«Локомотив» пока что далёк от чемпионских амбиций, но влезть в пятёрку можно уже по итогам данного тура. Для этого неплохо бы победить «Сочи», который хоть и пригласил экс-тренера «Монако» и сборной Испании, но сильно лучше от этого пока не стал. Так что фаворит ясен и понятен. Да и Михаил Галактионов имеет все шансы вновь продемонстрировать чудеса матч-менеджмента.

Ну и самый интригующий матч дня. Сергей Ташуев – максимально неудобный соперник для «Спартака». В РПЛ его команды красно-белые не обыгрывали никогда. Это мистика или высокий уровень профессионализма? «Факел» – взрывной, эмоциональный и нестабильный, но с приходом вышеуказанного специалиста команда приобрела в интеллектуальном футболе и готова вновь сохраниться в РПЛ.

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