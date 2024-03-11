«Реал» не проигрывает в Ла Лиге на протяжении 22 матчей — с сентября

В воскресенье, 10 марта, «Реал» разгромил «Сельту» в матче 28-го тура испанской Ла Лиги — 4:0. Мадридская команда не проигрывает уже на протяжении 22 матчей чемпионата подряд.

В последний раз в игре Примеры «Реал» уступал почти пять месяцев назад — 24 сентября. Это произошло в матче с «Атлетико» — 1:3. На протяжении последующих 22 встреч турнира «сливочные» обыгрывали такие команды, как «Лас-Пальмас» (2:0, 2:1), «Жирона» (3:0, 4:0), «Осасуна» (4:0), «Барселона» (2:1), «Валенсия» (5:1), «Кадис» (3:0), «Гранада» (2:0), «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0), «Мальорка» (1:0), «Хетафе» (2:0), «Севилья» (1:0) и «Сельта» (4:0). Также подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с «Севильей» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0, 1:1), «Бетисом» (1:1), мадридским «Атлетико» (1:1) и «Валенсией» (2:2).

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На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Сливочные» набрали 69 очков за 28 туров. Свой следующий матч Ла Лиги «Реал» проведёт в субботу, 16 марта. Команда Анчелотти на выезде сразится с «Осасуной».