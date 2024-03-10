Полузащитник «Реала» Гюлер отметился дебютным голом за мадридский клуб

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поразил ворота «Сельты» в домашнем матче 28-го тура испанской Примеры (4:0). Хавбеку удалось забить гол в самой концовке встречи — на 90+4-й минуте. Таким образом, этот мяч стал для турка первым, забитым за «сливочных». 19-летний футболист выступает за «Реал» с июля прошлого года.

Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь шесть неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

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Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн. Ранее сообщалось об интересе к Гюлеру со стороны ряда клубов.