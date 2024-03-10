Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Реала» Гюлер отметился дебютным голом за мадридский клуб

Полузащитник «Реала» Гюлер отметился дебютным голом за мадридский клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поразил ворота «Сельты» в домашнем матче 28-го тура испанской Примеры (4:0). Хавбеку удалось забить гол в самой концовке встречи — на 90+4-й минуте. Таким образом, этот мяч стал для турка первым, забитым за «сливочных». 19-летний футболист выступает за «Реал» с июля прошлого года.

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Сельта
Виго
1:0 Винисиус Жуниор – 21'     2:0 Гуайта – 79'     3:0 Домингес – 88'     4:0 Гюлер – 90+4'    

Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь шесть неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн. Ранее сообщалось об интересе к Гюлеру со стороны ряда клубов.

Материалы по теме
«Реал» разгромил «Сельту» и вновь оторвался от «Жироны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android