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Карло Анчелотти рассказал о различиях между Ла Лигой и АПЛ

Карло Анчелотти рассказал о различиях между Ла Лигой и АПЛ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнил испанскую Примеру с Английской Премьер-лигой.

«Ла Лига отличается от Премьер-лиги. В Премьер-лиге более высокая интенсивность, но на тактическом уровне Ла Лига намного лучше английской. Если говорить об интенсивности и темпе, то, возможно, в Премьер-лиге этого больше, но у «Ла Лиги» больше тактических качеств в командах», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Напомним, что Карло Анчелотти в своей тренерской карьере возглавлял два клуба, выступающих в АПЛ: «Челси» и «Эвертон». Сейчас возглавляемый итальянцем «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 28 матчей. Подопечные Карло Анчелотти оторвались от идущей второй «Жироны» на семь очков.

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