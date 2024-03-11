Капитан «Ростова» Глебов: игроки «Краснодара» недовольны судейством? На что жаловаться?

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, главный арбитр встречи Василий Кацарцев показал 11 жёлтых карточек, а также удалил с поля вингера «быков» Олакунле Олусегуна.

«Игроки «Краснодара» были недовольны судейством? Судьи задали рамки допустимого, на что жаловаться? Большинство жёлтых карточек было показано за какие-то удары локтями, отмашки. У нас люди получили жёлтые карточки за эти же моменты. Не нам комментировать, есть специальные службы для того, чтобы оценивать работу судей. Пусть этим занимаются», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Глебов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

После 20 сыгранных туров РПЛ «Краснодар» опустился на второе место. «Быки» имеют в своём активе 39 очков. «Ростов» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Валерия Карпина набрали 27 очков.