Стали известны обстоятельства смерти известного футбольного судьи Алексея Спирина

Вадим Жук, знаменитый советский и белорусский арбитр, раскрыл обстоятельства смерти российского футбольного судьи Алексея Спирина.

«Да, общались. Мы постоянно поздравляли друг друга с Новым годом, с днём рождения. А где-то два года назад от него перестали приходить ответы. Для меня это было удивительно. Думал, что он в Турции или ещё где-то. Начал узнавать через знакомых, и мне сказали: он, наверное, болеет.

Но чтобы настолько, нельзя было и подумать. Фактически он проболел года полтора-два. Подробностей я не знаю — что-то с головой. Он перестал узнавать, кто ему звонит, трубку практически не поднимал. Как-то быстро всё получилось. Неожиданно вообще», — сказал Жук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.