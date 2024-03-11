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Сергей Хусаинов: Спирин был дипломатом в судействе

Сергей Хусаинов: Спирин был дипломатом в судействе
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Сергей Хусаинов, экс-арбитр ФИФА, высказался о смерти известного футбольного судьи Алексея Спирина.

«Он досконально всё изучал. У него родители были связаны с дипломатией, работали где-то в ГДР. По образованию, интеллекту он большой молодец — сам себя сотворил. В судействе — дипломат. Как у каждого из нас, у него бывали косячки: не потому что хотел кому-то насолить, а чисто технические ошибки. Но он всё дипломатично, спокойно разруливал, без скандалов и выяснения отношений», — сказал Жук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Отметим, что Спирин был самым молодым арбитром ФИФА (в 35 лет) в истории советского футбола. На уровне клубов и сборных Спирин отсудил более 50 международных матчей, в том числе работал на первой игре финала Кубка УЕФА 1991 года, чемпионате мира 1990 года в Италии, Евро-1992 в Швеции и Олимпийских играх 1988 года в Сеуле.

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