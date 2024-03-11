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«Спартак» решил уволить Абаскаля, сегодня пройдут переговоры с Черчесовым — источник

«Спартак» решил уволить Абаскаля, сегодня пройдут переговоры с Черчесовым — источник
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Сегодня, 11 марта, председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцин проведёт встречу со Станиславом Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, отставка действующего главного тренера Гильермо Абаскаля — решённый вопрос. Испанский специалист точно покинет «Спартак».

Напомним, на данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Под руководством Абаскаля команде удалось набрать 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые набрали лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).

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