В Белорусской федерации рассказали, что матч с Россией состоится в Минске

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал, что летний товарищеский матч со сборной России пройдёт на стадионе «Динамо» в Минске.

«Да, игра между сборными России и Белоруссии состоится в июне. Это не фейковая, а уже официальная информация. Встреча пройдет на стадионе «Динамо». Конкретной даты ещё нет, потому что всё зависит от маленьких нюансов, таких, например, как второй товарищеский матч российской и нашей команды. Мы рассматривали два варианта проведения встречи: в России и Белоруссии. Всегда есть множество вариантов, но в связи с тем, что мы давно не играли дома, мы предложили российской стороне сыграть в Минске. Рады, что они приняли наше предложение», — приводит слова Василевича издание Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что сборные России и Беларуси договорились о проведении товарищеского матча. Отметим, свой ближайший матч национальная команда России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена».