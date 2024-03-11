В РФС заявили, что на ближайшем заседании не будут рассматривать налог на легионеров

Президент РФС Александр Дюков заявил, что на ближайших заседаниях исполнительного комитета не будет рассматриваться вопрос введения налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«На ближайших заседаниях исполкома РФС мы не планируем рассматривать данный вопрос. Когда ближайшее заседание? Мы проведём его или в конце марта, и в начале апреля», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявлял, что инициатива введения налога на легионеров будет рассмотрена либо на следующий сезон, либо через сезон. В 2022 году появлялась информация, что в РПЛ введут налог на легионеров: клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера.