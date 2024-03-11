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Руководство «Спартака» в ноябре провело переговоры с Ивичем

Руководство «Спартака» в ноябре провело переговоры с Ивичем
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Руководство московского «Спартака» в ноябре прошлого года обсуждало с наставником «Краснодара» Владимиром Ивичем его возможное назначение на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тогда руководство «Спартака» общалось с Ивичем через его брата. Тренер «Краснодара» давно находится в списках «Спартака» на смену Гильермо Абаскалю.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. При этом по итогам двух туров после зимней паузы в активе красно-белых лишь одно очко — они сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и уступили «Факелу» (0:2).

«Краснодар» под руководством Ивича занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» (40) на одно очко.

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