Писарев заявил, что российские футболисты деградируют в «Спартаке»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев раскритиковал московский «Спартак» за неправильное использование высококлассных футболистов. По его мнению, российские игроки стали деградировать в стане красно-белых, что наглядно было продемонстрировано в матче 20-го тура чемпионата страны с «Факелом». Красно-белые проиграли воронежцам со счётом 0:2, игра проходила в «Лужниках» (Москва).

«Я не могу понять, почему, обладая вторым составом в РПЛ, игроков невозможно расставить и использовать их сильнейшие качества. Бюджет «Факела» в два раза меньше, чем купленный Угальде. В «Спартаке» есть футболисты высокого качества, но они используются неправильно.

Меня волнует деградация российских футболистов в «Спартаке». Литвинов, Соболев, Пруцев и Игнатов там начинают немного деградировать. Российские футболисты, которые выходят против «Факела», не должны так выглядеть», — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».