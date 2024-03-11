Агент Кокорина: Александр не уступает действующим нападающим сборной России

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, считает, что его клиент соответствует уровню сборной России. По словам агента, Кокорин ничем не уступает действующим форвардам национальной команды.

«Даже не задумывался, почему Александр Кокорин не вызывается в сборную России. Наверное, главный тренер не считает нужным. Александр, несомненно, игрок уровня сборной. Тюкавин, Чалов и Соболев показывают себя, вызываются в национальную команду — они тоже хорошие нападающие. Я считаю, что Кокорин и по игре, и по результативности не уступает им. А дальше уже тренер сборной решает, кто ему сегодня больше нужен в команде», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.