«Могу, как Дзюба, и в ворота встать, но какой от этого толк?» Сарвели — об универсальности

Форвард московского «Локомотива» Владислав Сарвели высказался об игровых позициях, на которых может выступать.

«Где я только не играл! И нападающим, и на флангах, и под нападающим. В Первой лиге были матчи, когда у нас были проблемы в опорной зоне, играл там два или три раза. Сейчас футбол такой, что надо адаптироваться. Если ты можешь закрыть только одну позицию, то это плохо. Могу, как Дзюба, и в ворота встать, но какой от этого толк? А так — готов играть где угодно», — приводит слова Сарвели пресс-служба московского клуба.

Сарвели перешёл в «Локомотив» из «Сочи» минувшим летом за € 1 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за железнодорожников 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.