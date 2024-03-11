Роналдо — о Беллингеме: Джуд слегка напоминает мне Зидана

Бывший нападающий «Реала» Роналдо сравнил полузащитника мадридцев Джуда Беллингема с экс-хавбеком «сливочных» Зинедином Зиданом.

«Мне нравится, как играет Беллингем. В «Реале» он забивает почти в каждом матче, всегда приятно наблюдать за его игрой. Этот парень нацелен идти только вперёд.

Я смотрел несколько матчей на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», наблюдая за Джудом. Он очень удивил меня своим мастерством. По скорости, с которой он вбегает в штрафную, видно, что он хочет забивать постоянно. Своими качествами он слегка напоминает мне Зинедина Зидана», – приводит слова Роналдо Daily Mail.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.