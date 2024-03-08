Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема отклонена

Апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема отклонена
Аудио-версия:
Комментарии

Апелляция мадридского «Реала» на дисквалификацию полузащитника Джуда Беллингема за удаление в концовке матча с «Валенсией» отклонена. Англичанин пропустит две ближайшие игры Ла Лиги — с «Сельтой» и «Осасуной». Об этом сообщает COPE в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в компенсированное ко второму тайму матча 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» время, на 90+9-й минуте, полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

После 27 проведённых матчей Ла Лиги сезона-2023/2024 «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 66 очков. У идущей на втором месте «Жироны» 59 очков в активе. Джуд в нынешнем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.

Материалы по теме
Дело о конфликте Беллингема и Гринвуда закрыто — Mundo Deportivo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android