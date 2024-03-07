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Харгривз: Мбаппе напоминает мне Роналдо, ему удастся выиграть «Золотой мяч»

Харгривз: Мбаппе напоминает мне Роналдо, ему удастся выиграть «Золотой мяч»
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Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз высказался об игре форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе просто особенный. Он напоминает мне Роналдо. Его движение — это нечто невероятное. Чтобы сравниться с Анри, Килиан должен проделать такую же работу, как и Тьерри. По таланту Мбаппе практически нет равных. Думаю, Килиан находится на верном пути, он уже выиграл чемпионат мира и точно выиграет «Золотой мяч в ближайшие годы», – приводит слова Харгривза Football.London.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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