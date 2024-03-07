Харгривз: Мбаппе напоминает мне Роналдо, ему удастся выиграть «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз высказался об игре форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе просто особенный. Он напоминает мне Роналдо. Его движение — это нечто невероятное. Чтобы сравниться с Анри, Килиан должен проделать такую же работу, как и Тьерри. По таланту Мбаппе практически нет равных. Думаю, Килиан находится на верном пути, он уже выиграл чемпионат мира и точно выиграет «Золотой мяч в ближайшие годы», – приводит слова Харгривза Football.London.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.