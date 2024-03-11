«Челси» и «Манчестер Сити» заинтересованы в сотрудничестве с тренером «Жироны»

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель заинтересовал сразу два английских гранда, сообщает AS.

По информации источника, на сотрудничество с 48-летним специалистом претендуют «Челси» и «Манчестер Сити». Представители лондонцев уже успели побывать в Испании на переговорах с тренером «Жироны». Боссы «аристократов» не в полной мере довольны работой наставника команды Маурисио Почеттино.

В то же время руководство City Group, в которую входят «Ман Сити» и «Жирона», рассматривают Мичела Анхеля в качестве возможной замены Хосепу Гвардиоле в случае ухода последнего из английского клуба.

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Мичел возглавляет «Жирону» на протяжении двух лет (с 2021-го). Также 48-летний специалист работал с такими командами, как «Райо Вальекано» и «Уэска».

На данный момент «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Анхеля набрала 62 очка после 28 туров и отстаёт от лидирующего «Реала» на семь очков.