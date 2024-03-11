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Режиссёр сериала «Слово пацана» поддерживал «Спартак» в матче РПЛ с «Факелом»

Режиссёр сериала «Слово пацана» поддерживал «Спартак» в матче РПЛ с «Факелом»
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Известный отечественный режиссёр Жора Крыжовников, снявший в 2023 году нашумевший сериал «Слово пацана», посетил матч 20-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» в «Лужниках». Встреча закончилась уверенной победой гостей — 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

Фото: https://t.me/fcsmtg

«Режиссёр Жора Крыжовников поддерживал «Спартак» в «Лужниках». Спасибо! Ждём и на будущих матчах нашей команды!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Напомним, сериал «Слово пацана» вышел на экраны в ноябре прошлого года. Картина набрала большую популярность среди молодёжи. Сериал рассказывает о преступности среди подростков в Казани в конце прошлого века.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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