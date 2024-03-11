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Де Росси прокомментировал ничью «Ромы», добытую на последних минутах матча с «Фиорентиной»

Де Росси прокомментировал ничью «Ромы», добытую на последних минутах матча с «Фиорентиной»
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал результат матча 28-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (1:1).

«Избежать поражения в таком матче, как этот, важно не только для нашего положения в чемпионате, но и для повышения морального духа в раздевалке. Я не люблю праздновать ничьи, но мы набрали очко во встрече с отличной командой, которая играла очень хорошо, на сложном стадионе, где многие команды проигрывают. Мы оставались в игре, демонстрируя правильный настрой до самого конца.

Иногда в долгом сезоне приходится сталкиваться с подобными играми. В конечном итоге вы можете проиграть или сыграть вничью — и дело не только в очках на табло, но и в том, чтобы провести несколько минут с ребятами на глазах у болельщиков. Именно эти моменты нам действительно нужны», — приводит слова Де Росси официальный сайт клуба.

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