После душного Моуринью Де Росси вдохнул в «Рому» новую жизнь

25-й тур, «Фрозиноне» – «Рома», первый тайм. 18-летний центральный защитник римлян Деан Хёйсен допускает одну ошибку за другой. «Фрозиноне» атакует, но никак не может забить. «Рома» кое-как держится, и тут на 38-й минуте Хёйсен берёт мяч в центре поля, в стиле Диего Марадоны доходит до чужой штрафной и лупит в девятку. Тот матч «Рома» выиграла 3:0.

Голевой проход Хёйсена – это олицетворение «Ромы» после того, как её возглавил Даниэле Де Росси. Команда больше не мучится, как при Жозе Моуринью. «Рома» теперь играет в футбол! Причём так, что её матчей реально ждёшь. Римляне теперь – это мысль, атака и голы. Да, есть проблемы сзади, да, команда и близко не идеальна. Но теперь она выглядит живой. При португальце «Рома» в нынешнем сезоне, наоборот, всё больше разлагалась с каждым следующим матчем.

Даниэле Де Росси — тренер «Ромы» Фото: Getty Images

Изначально назначение Де Росси выглядело абсолютным популизмом. Боссы «Ромы» как будто бы расписались в том, что на остаток сезона они забивают. Даниэле – легенда клуба, но как игрок. Его тренерский опыт выглядит более чем скромно. Он был ассистентом Роберто Манчини в сборной Италии, а затем довольно паршиво поработал главным тренером в клубе СПАЛ в Серии В (восемь поражений в 17 матчах и быстрое увольнение). Кроме статуса легенды, не было никаких оснований назначать его тренером в «Рому» даже в такой кризисный момент.

И тут надо отдать Де Росси должное: он вцепился в свой шанс, как вцеплялся в соперников, когда был футболистом. После душного Моуринью Де Росси стал форточкой, которая пустила в команду свежий воздух. Это касается и футбола, и атмосферы в коллективе. При Жозе «Рома» всё время была на надрыве – потому что на надрыве был тренер. Это работало в кубковых турнирах, но на дистанции чемпионата на одном только надрыве ехать невозможно, так не добиться успеха.

Де Росси расслабил команду. У него нет такого гонора, какой есть у Моуринью. И для «Ромы» это оказалось плюсом. На публике Даниэле ведёт себя уверенно, но без хамства. Он никому не бросает вызов, в то время как Моур делал это чуть ли не на каждой пресс-конференции.

Даниэле Де Росси — чемпион мира — 2006 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Плюс наверняка сыграло роль футбольное прошлое Де Росси. Конечно, хороший игрок – не значит хороший тренер. Но всё-таки в раздевалке проще себя поставить, если ты чемпион мира Де Росси, чем если ты вообще не играл в футбол. Даниэле знает, что такое футбольная команда, он варится в этом всю жизнь. Плюс его карьере позавидует любой из нынешних игроков «Ромы». Этот авторитет можно использовать, когда ты только начинаешь карьеру тренера и приходишь в новый клуб. И болельщики, конечно, сразу поддержали Де Росси. Тут не могло быть иначе.

Вместе с атмосферой резко стал лучше и футбол «Ромы», и это гораздо более неожиданно. Во-первых, Де Росси поменял базовую схему: он отказался от тройки центральных защитников и перешёл на 4-3-3. Во-вторых, он вернул в состав одного из главных «игровиков» – Лоренцо Пеллегрини.

Пеллегрини долго был лидером у Моуринью. Но в этом сезоне его периодически беспокоили травмы. Плюс в какой-то момент Жозе настолько «засушил» команду и заточил её на оборону, что Пеллегрини, один из немногих креативщиков, потерял место в основе. В довершение ко всему у полузащитника и тренера случился мини-конфликт, который затем вылился наружу уже после ухода тренера. В общем, нынешний сезон у Пеллегрини не складывался.

Лоренцо Пеллегрини в «Роме» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

А потом пришёл Де Росси. И за семь туров Серии А под руководством нового тренера Пеллегрини набил больше результативных действий, чем за весь первый круг. Он действует и в центре поля, и в атакующей тройке. Снова заработала их связка с Пауло Дибалой. Кроме того, если при Моуринью «Рома» минимально взаимодействовала с мячом, и Лоренцо часто по нему (по мячу, не по Моуринью) тосковал, то сейчас, при Де Росси, «Рома» с мячом очень часто. И это раздолье для Пеллегрини. Он больше не тратит свой талант на бестолковую беготнюбеготню, а занимается тем, что умеет лучше всего — ведёт игру.

Вести игру Пеллегрини помогает Леандро Паредес, который тоже гораздо больше любит мяч, чем беготню. И, конечно, Пауло Дибала. Аргентинец – важнейший элемент стартового успеха Де Росси. Во-первых, он, тьфу-тьфу-тьфу, здоров. Всё то время, что работает Де Росси, Дибала доступен. Это совсем короткий отрезок, но для Пауло даже несколько матчей без травм – уже победа. Он насколько талантлив, настолько же и травматичен.

Пауло Дибала в «Роме» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Во-вторых, Дибала в потрясающей форме. Он был хорош и при Жозе, но сейчас – просто расцвёл. В отличие от Пеллегрини, Пауло ещё не перебил свои же показатели первого круга. Но дело тут только в том, что даже в максимально закрытой команде Моуринью Дибала давал отличные цифры. Впрочем, если не случится травм, нет никаких сомнений, что при Де Росси аргентинец выдаст ещё более мощный отрезок.

Большой вопрос, что будет делать Де Росси, если (когда) Дибала травмируется. Зимой «Рома» подписала талантливого Томмазо Бальданци из «Эмполи». Он похож на Дибалу: невысокий, юркий и техничный левша, который играет по всему фронту атаки. В тех матчах, когда выходил за «Рому», Томмазо оставил очень приятное впечатление. Но одно дело – появляться со скамейки, особенно когда игра уже сделана, и совсем другое – выходить в старте. Готов ли Бальданци играть в основе, покажет только жизнь. Впрочем, пока Дибала здоров, и одной проблемой у Де Росси меньше.

Проблемой для «Ромы» весь сезон был вратарь Руй Патрисиу. Заслуженный игрок, ветеран, многое сделал для клуба. Но ему уже 36 лет, и быть основным в команде даже с амбициями «Ромы» Патрисиу уже тяжело. Моуринью, несмотря на ошибки, продолжал его ставить. А Де Росси решил вопрос радикально. Руй Патрисиу неудачно сыграл с «Интером» (это единственное поражение Де Росси, «Рома» уступила 2:4), и после этого играет исключительно Миле Свилар.

Миле Свилар в «Роме» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Свилар – серб, прошедший школу «Андерлехта». В 18 лет он оказался в «Бенфике», но за пять лет сыграл всего 23 матча. Главный хайлайт с его участием – ошибка в игре с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ. Свилар исполнил Александра Филимонова: поймал мяч после удара Маркуса Рашфорда и зашёл с ним за линию ворот. «Бенфика» проиграла 0:1. Та Лига чемпионов вообще получилась для лиссабонцев шокирующей: под руководством Руя Витории команда заняла в группе четвёртое место и дважды проиграла ЦСКА.

И вот Де Росси сдул со Свилара пыль, и Миле из кубкового вратаря превратился в полноценного основного. Он классно сыграл в уже упомянутом матче с «Фрозиноне», показал, что на него можно рассчитывать. А затем стал героем ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Фейеноордом». Свилар отбил два пенальти в послематчевой серии и втащил «Рому» в следующий раунд.

По матчам с «Фейеноордом» вообще очень чётко видно, как изменилась «Рома» после рокировки Моуринью – Де Росси. Нидерландцы ведь играют с «Ромой» три сезона подряд. А вот римляне играть с «Фейеноордом» начали только в нынешнем сезоне. В предыдущие два, когда тренером был Моуринью, римский клуб больше терпел и бился, чем играл. Да, оба раза это принесло результат: «Рома» победила в финале Лиги конференций в 2022-м и прошла дальше в Лиге Европы в 2023-м. Но ведь «Рома» и сейчас прошла. А сыграла при этом гораздо ярче и содержательнее, чем в предыдущие годы.

Де Росси вообще разбивает тезис, что с нынешним составом «Ромы» невозможно добиваться результата, играя ярко. При Моуринью просматривалось противопоставление: либо игра, либо победы. И победы были – но только в кубках (титул в Лиге конференций плюс финал Лиги Европы).

Жозе ни разу не зашёл с «Ромой» в топ-4 Серии А. Без стабильной и выстроенной игры добиваться успеха на дистанции невозможно. А у «Ромы» как раз и не было такой игры. Сзади – поплотнее, а те, кто впереди, сами разберутся, когда к ним придёт мяч.

Де Росси пошёл по сложному пути. Он сделал ставку не на результат, а на игру. Пришла она – пришёл и результат. Да, пока промежуточный. Да, у Де Росси был очень удобный календарь на старте: «Верона», «Салернитана», «Кальяри» – одни аутсайдеры. И матч с «Салернитаной», например, не очень удался. Первый тайм так и вовсе был чудовищным: команда Де Росси не создала в атаке вообще ничего. Но дальше включились Дибала и Пеллегрини, и «Рома» выиграла 2:1.

Игроки «Ромы» празднуют гол в ворота «Салернитаны» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Переоценивать работу Де Росси ни в коем случае не надо. Он по-прежнему начинающий тренер, который оказался в «Роме» по воле обстоятельств. Но это не отменяет того, что наброски Даниэле очень симпатичны. И сейчас это уже не просто эскиз – с каждым матчем его творение приобретает всё более конкретные очертания.

Казалось, «Роме» уже не светит Лига чемпионов. А сейчас команда всего в четырёх очках от четвёртого места. А если учесть, что и пятое может стать лигочемпионским, выходит, «Рома» уже в зоне ЛЧ. Плюс команда продолжает борьбу в Лиге Европы. В 1/8 финала её ждёт «Брайтон». Грядёт битва двух Де: Де Росси против Де Дзерби.

Разговоры о том, кто возглавит «Рому» в следующем сезоне, не утихают. Пишут про Раффаэле Палладино, Тьяго Мотту, даже Антонио Конте называют в числе претендентов. Выглядит так, будто «Рома», как в анекдоте, ищет под фонарём – потому что там светлее. Если Де Росси продолжит в том же духе, вполне возможно, он уведёт весь свет на себя. И выяснится, что тренера на следующий сезон – и, возможно, не на один – «Рома» уже нашла.