Президент «Наполи» пообещал выплатить игрокам € 10 млн. Всё решает матч с «Барселоной»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заплатит € 10 млн игрокам клуба, если они пробьются в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport. В первом матче 1/8 финала «партенопейцы» сыграли вничью с «Барселоной» — 1:1.

По информации источника, целью главы итальянского клуба является участие команды в клубном чемпионате мира — 2025 в США. Турнир будет гарантировать призовые в размере около € 50 млн только за квалификацию, плюс другие выплаты, связанные с результатами. Напомним, чтобы добыть путёвку на КЧМ-2025, необходимо победить в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В Серии А после 28-го тура «Наполи» занимает седьмую строчку в таблице с 44 очками. Ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной» состоится во вторник, 12 марта. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.