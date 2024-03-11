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Президент «Наполи» пообещал выплатить игрокам € 10 млн. Всё решает матч с «Барселоной»

Президент «Наполи» пообещал выплатить игрокам € 10 млн. Всё решает матч с «Барселоной»
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заплатит € 10 млн игрокам клуба, если они пробьются в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport. В первом матче 1/8 финала «партенопейцы» сыграли вничью с «Барселоной» — 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, целью главы итальянского клуба является участие команды в клубном чемпионате мира — 2025 в США. Турнир будет гарантировать призовые в размере около € 50 млн только за квалификацию, плюс другие выплаты, связанные с результатами. Напомним, чтобы добыть путёвку на КЧМ-2025, необходимо победить в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В Серии А после 28-го тура «Наполи» занимает седьмую строчку в таблице с 44 очками. Ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной» состоится во вторник, 12 марта. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

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