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Хави: матч с «Наполи» в Лиге чемпионов станет важнейшим в сезоне

Хави: матч с «Наполи» в Лиге чемпионов станет важнейшим в сезоне
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда на домашней арене сразится с «Наполи». Первая встреча завершилась ничейным исходом — 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Станет ли предстоящий матч с «Наполи» важнейшим в сезоне? Да, и мы полны энтузиазма. Мы уже четыре года не принимали участия в четвертьфинале. Мы будем играть с командой, которая, хоть и переживает не лучшие времена, однако продолжает быть действующим чемпионом Италии.

С новым тренером «Наполи» стал лучше и динамичнее. У нас много травм, но нам нужно бороться. Мы были лучше в первой игре и должны быть лучше сейчас. У нас есть хороший шанс на выход в четвертьфинал. Потери – это не оправдание, мы не боимся потерпеть неудачу», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ответный матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится во вторник, 12 марта, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Турнирная сетка ЛЧ - 2023/2024
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