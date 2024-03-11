Хави: матч с «Наполи» в Лиге чемпионов станет важнейшим в сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда на домашней арене сразится с «Наполи». Первая встреча завершилась ничейным исходом — 1:1.

«Станет ли предстоящий матч с «Наполи» важнейшим в сезоне? Да, и мы полны энтузиазма. Мы уже четыре года не принимали участия в четвертьфинале. Мы будем играть с командой, которая, хоть и переживает не лучшие времена, однако продолжает быть действующим чемпионом Италии.

С новым тренером «Наполи» стал лучше и динамичнее. У нас много травм, но нам нужно бороться. Мы были лучше в первой игре и должны быть лучше сейчас. У нас есть хороший шанс на выход в четвертьфинал. Потери – это не оправдание, мы не боимся потерпеть неудачу», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ответный матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится во вторник, 12 марта, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.