Ван Дейк попал в учебник, а Кейн — в песочницу. ХиТ#176

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и таймкоды:

00:00 — Привет от бывших игроков «Челси»!

00:41 — Идеальный матч «Ливерпуля» и «Сити»: наигранный угловой, замена Де Брёйне, шипы Доку и 70 подборов

39:48 — Важный матч «Тоттенхэма» и «Виллы». Говорим про зрелищность и эффективность

53:18 — Спорим, взял ли «Интер» чемпионство (благодаря и вопреки ротации). И коротко разбираем «Болонью»

01:04:23 — «Бавария» просто разорвала «Майнц». Он пропустил восемь, но вратаря особо не в чем винить

01:16:29 — Рафинья в полузащите, а Ямал — в огне

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Кирилл в восторге от «Лейпцига» несмотря на вылет от «Реала»

Гриша запустил тред, где болельщики делятся нестандартным мнением о футболистах

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