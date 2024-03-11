Ван Дейк попал в учебник, а Кейн — в песочницу. ХиТ#176

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и таймкоды:
00:00 — Привет от бывших игроков «Челси»!
00:41 — Идеальный матч «Ливерпуля» и «Сити»: наигранный угловой, замена Де Брёйне, шипы Доку и 70 подборов
39:48 — Важный матч «Тоттенхэма» и «Виллы». Говорим про зрелищность и эффективность
53:18 — Спорим, взял ли «Интер» чемпионство (благодаря и вопреки ротации). И коротко разбираем «Болонью»
01:04:23 — «Бавария» просто разорвала «Майнц». Он пропустил восемь, но вратаря особо не в чем винить
01:16:29 — Рафинья в полузащите, а Ямал — в огне
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