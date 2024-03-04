0,5 Бруну и 2,5 гола «Реала». ХиТ#175

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:00 — Привет, будущий обладатель «Золотого мяча»
01:06 — Шикарный гол Рашфорда, камбэк «Сити» и крайне оборонительный план «МЮ»
25:35 — «Челси» резко сменил схему. Не помогло
42:34 — Спорим из-за владельца «Наполи». А ещё нашли, по какому показателю Влахович — лучший в Италии
59:05 — Замена Мбаппе как главное событие матча
01:12:37 — Разбор скандальной концовки матча «Валенсия» — «Реал»
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Кирилл сравнивает игру «Барселоны» до и после травмы де Йонга по одному простому показателю
Гриша рассказывает, почему все без ума от тренера «Брайтона» Де Дзерби
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