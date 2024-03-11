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«Спартак» рассматривает Черчесова и трёх иностранцев на замену Абаскалю — РБК

«Спартак» рассматривает Черчесова и трёх иностранцев на замену Абаскалю — РБК
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Руководство московского «Спартака» сформировало шорт-лист с возможными кандидатами на замену главному тренеру команды Гильермо Абаскалю, сообщает РБК.

По информации источника, список возглавил экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Также в шорт-лист попали три иностранных специалиста, чьи фамилии не называются. Отмечается, что нового главного тренера красно-белых в случае увольнения Абаскаля будет выбирать совет директоров московского клуба.

Напомним, Черчесов уже возглавлял «Спартак» в период с 2007 по 2008 год. Под его руководством красно-белые стали серебряными призёрами чемпионата России в сезоне-2007. Последним место работы 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», откуда он был уволен летом прошлого года.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).

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