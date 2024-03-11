Вингер «Арсенала» Мартинелли может не сыграть в матче ЛЧ с «Порту» из-за травмы

Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли, по всей видимости, не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», сообщает Daily Mail. Напомним, первая встреча завершилась победой португальской команды с минимальным счётом — 1:0. «Драконам» удалось добиться положительного результата, забив гол в компенсированное время.

По информации источника, атакующий игрок «канониров» не успел восстановиться после травмы ноги. Бразилец получил повреждение в матче 27-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (6:0), который состоялся в понедельник, 4 марта.

Ответная встреча команд состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» во вторник, 12 марта. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Мартинелли выступает за «Арсенал» с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «канониров» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.