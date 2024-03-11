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Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с травмами в «Челси»

Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с травмами в «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что количество травмированных игроков в команде является проблемой для клуба.

«Мы должны разобраться с нашими травмами. Посмотрим, в хорошей ли форме Марк Кукурелья.

Вчера мы тренировались с девятью игроками академии. Возможно, у них будет возможность принять участие в матче, поскольку у нас очень хорошая академия. Привлечение их к тренировкам с основой направлено на то, чтобы укрепить их будущее и уверенность в том, что однажды они попадут в первую команду.

Мы переживаем из-за травм, но не можем сдаваться», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, в понедельник, 11 марта 2024 года, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс (Лестер). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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