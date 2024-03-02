Грядущим летом «Челси» намерен продать семь игроков — The Telegraph

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С целью соблюдения трансферного лимита, установленного английской Премьер-лигой, грядущим летом, «Челси» будет вынужден продать нескольких футболистов. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонскому клуб необходимо продать футболистов на сумму в £ 100 млн (€ 117 млн). Подчёркивается, что с наибольшей вероятностью будут проданы следующие футболисты: нападающие Ромелу Лукаку и Армандо Броя, левые защитники Ян Матсен, Марк Кукурелья и Льюис Холл, центральный защитник Трево Чалоба, атакующий полузащитник Конор Галлахер.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что грядущим летом «Челси» также планирует усилить некоторые позиции. Приоритетными для усиления являются позиции центрального нападающего, левого и центрального защитника.