Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грядущим летом «Челси» намерен продать семь игроков — The Telegraph

Грядущим летом «Челси» намерен продать семь игроков — The Telegraph
Аудио-версия:
Комментарии

С целью соблюдения трансферного лимита, установленного английской Премьер-лигой, грядущим летом, «Челси» будет вынужден продать нескольких футболистов. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонскому клуб необходимо продать футболистов на сумму в £ 100 млн (€ 117 млн). Подчёркивается, что с наибольшей вероятностью будут проданы следующие футболисты: нападающие Ромелу Лукаку и Армандо Броя, левые защитники Ян Матсен, Марк Кукурелья и Льюис Холл, центральный защитник Трево Чалоба, атакующий полузащитник Конор Галлахер.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что грядущим летом «Челси» также планирует усилить некоторые позиции. Приоритетными для усиления являются позиции центрального нападающего, левого и центрального защитника.

Материалы по теме
Переговоры «Челси» с хавбеком Галлахером по новому контракту зашли в тупик — Sky Sports
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android