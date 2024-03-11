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Роналду с метра не забил «Аль-Айну» в матче азиатской Лиги чемпионов

Роналду с метра не забил «Аль-Айну» в матче азиатской Лиги чемпионов
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сумел забить в ворота «Аль-Айна» из убойной позиции в ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. На момент написания новости счёт на табло — 3:2 в пользу команды португальца. В первой встрече «Аль-Наср» уступил сопернику с минимальным преимуществом — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 2-й матч
11 марта 2024, понедельник. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Доп. время
3 : 3
ДВ
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
0:1 Рахими – 28'     0:2 Рахими – 45'     1:2 Гариб – 45+5'     2:2 Еиса – 51'     3:2 Теллес – 72'     3:3 Аль-Шамси – 103'    
Удаления: Яхья – 98' / нет

Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Турнирная сетка азиатской ЛЧ - 2023/2024
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