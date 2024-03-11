Роналду с метра не забил «Аль-Айну» в матче азиатской Лиги чемпионов

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сумел забить в ворота «Аль-Айна» из убойной позиции в ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. На момент написания новости счёт на табло — 3:2 в пользу команды португальца. В первой встрече «Аль-Наср» уступил сопернику с минимальным преимуществом — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции
Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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