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Голкипер «Сити» Эдерсон может пропустить около месяца из-за травмы

Голкипер «Сити» Эдерсон может пропустить около месяца из-за травмы
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рискует пропустить около месяца из-за травмы, полученной в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который завершился со счётом 1:1. Об этом сообщает Sky Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на 47-й минуте встречи защитник «горожан» Натан Аке отдал плохой пас на голкипера Эдерсона Мораеса. В результате мяч был перехвачен форвардом «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом, которого вратарь «Сити» сбил с ног. По итогам эпизода был назначен пенальти, который успешно реализовал хавбек мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер. На 56-й минуте вместо Эдерсона на поле вышел запасной вратарь Штефан Ортега.

После 28 туров чемпионата Англии Манчестер Сити» заработал 63 очка и располагается на третьей строчке. Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Арсенал», в активе которого 64 очка.

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