Тер Штеген высказался о предстоящем уходе Хави из «Барселоны» по окончании сезона

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал решение главного тренера клуба Хави покинуть свой пост по окончании сезона.

«Уход Хави? Мы несём ответственность за эти решения. Он сказал нам, что этого не избежать, мы всегда должны отдавать всё возможное, в том числе ради него. Он отличный тренер, который вернул нас на этот уровень. Хави отлично хорошо работает, поэтому мы можем соревноваться каждые 3-4 дня. Трудно принять его уход, как игрока и как друга», — приводит слова Тер Штегена Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года и привёл команду к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны.

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