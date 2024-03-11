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Хави — о Лиге чемпионов: не вижу команд сильнее «Барселоны»

Хави — о Лиге чемпионов: не вижу команд сильнее «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о конкуренции в Лиге чемпионов.

«Я не вижу в Европе команд лучше [«Барселоны»], я вижу разные команды. Мы можем конкурировать с кем угодно. Всё зависит от изменений наших экономических условий», – приводит Mundo Deportivo слова Хави со ссылкой на пресс-конференцию перед матчем с «Наполи».

Барселона заняла первую строчку в группе Н Лиги чемпионов, набрав 12 очков в шести матчах и обеспечив себе выход в плей-офф. Подопечные Хави уже провели матч с «Наполи», который закончился со счётом 1:1. Ответная встреча состоится 12 марта в 23:00 мск.

В Ла Лиге после 28-го тура «Барселона» располагается на третьей строчке с показателем в 61 очко. Каталонцы уступают «Жироне» (62) и мадридскому «Реалу» (69), возглавляющему таблицу.

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