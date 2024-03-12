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Почеттино отреагировал на победу «Челси» в матче с «Ньюкаслом»

Почеттино отреагировал на победу «Челси» в матче с «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу лондонской команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2).

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
11 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Джексон – 6'     1:1 Исак – 43'     2:1 Палмер – 57'     3:1 Мудрик – 76'     3:2 Мёрфи – 90'    

«Это футбол: иногда получаешь удовольствие, иногда страдаешь. Мы играли с очень хорошей командой с прекрасными игроками, было по-настоящему тяжело. «Челси» победил, самое важное – три очка, двигаемся вперёд.

Для игроков группы атаки важно чувствовать уверенность и знать, что забивая мы можем выигрывать матчи. Но я немного расстроен из-за того, что мы пропустили два гола после ошибок, которых не должно было быть. Но именно так мы становимся более зрелыми – продолжая давить и двигаться вперёд», — приводит слова Почеттино BBC.

После 27 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 39 очков и занимает 11-е место.

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