Почеттино отреагировал на победу «Челси» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу лондонской команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2).

«Это футбол: иногда получаешь удовольствие, иногда страдаешь. Мы играли с очень хорошей командой с прекрасными игроками, было по-настоящему тяжело. «Челси» победил, самое важное – три очка, двигаемся вперёд.

Для игроков группы атаки важно чувствовать уверенность и знать, что забивая мы можем выигрывать матчи. Но я немного расстроен из-за того, что мы пропустили два гола после ошибок, которых не должно было быть. Но именно так мы становимся более зрелыми – продолжая давить и двигаться вперёд», — приводит слова Почеттино BBC.

После 27 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 39 очков и занимает 11-е место.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: