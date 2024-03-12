Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мыслями о полузащитнике «Челси» Коуле Палмере.

«Палмер идеально подходит для всех видов футбола, и, безусловно, для международных матчей сборных команд, где нужны класс и самообладание в финальной трети поля», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Палмер является воспитанником «горожан». Полузащитник перешёл в «Челси» в пocледний день прошлогоднего летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.