У хавбека «Челси» Палмера 19 результативных действий в АПЛ после перехода из «Ман Сити»
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Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер забил гол и отметился ассистом на форварда Николаса Джексона в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Таким образом, у хавбека «синих» уже 19 (11+8) результативных действий в чемпионате после перехода из «Манчестер Сити».
Англия - Премьер-лига . 28-й тур
11 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Джексон – 6' 1:1 Исак – 43' 2:1 Палмер – 58' 3:1 Мудрик – 76'
Палмер является воспитанником «горожан». Полузащитник перешёл в «Челси» в пocледний день прошлогоднего летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.
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