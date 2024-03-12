У хавбека «Челси» Палмера 19 результативных действий в АПЛ после перехода из «Ман Сити»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер забил гол и отметился ассистом на форварда Николаса Джексона в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Таким образом, у хавбека «синих» уже 19 (11+8) результативных действий в чемпионате после перехода из «Манчестер Сити».

Палмер является воспитанником «горожан». Полузащитник перешёл в «Челси» в пocледний день прошлогоднего летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.