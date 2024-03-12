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«Тоттенхэм» присоединился к «Ливерпулю», «Сити» и «Арcеналу» в борьбе за игрока «Вулвс»

«Тоттенхэм» присоединился к «Ливерпулю», «Сити» и «Арcеналу» в борьбе за игрока «Вулвс»
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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» присоединился к борьбе за португальского вингера «Вулверхэмптона» Педру Нету, сообщает Football Insider. Клуб хочет приобрести игрока в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в 24-летнем футболисте заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед».

Напомним, Нету выступает за «Вулверхэмптон» с 2019 года. В этом сезоне вингер провёл за «волков» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн. За основную сборную Португалии Нету провёл пять матчей, в которых забил один гол.

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