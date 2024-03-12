«Не понимал, ради чего рискуем». Игрок ЦСКА Зделар вспомнил матч с «Ростовом» в снегопад

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился впечатлениями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0), проходивший 3 декабря на заснеженном поле в Москве.

«Я даже никогда не видел такой снегопад. В Сербии, конечно, играл в снег, но чтобы такой… При этом, если честно, я чувствовал себя просто отлично! Не понимал, ради чего рискуем, но по ощущениям было комфортно. Самое главное, что для обоих соперников условия были равными, и мы просто выглядели лучше «Ростова». У команды было хорошее настроение, мы нормально настроились на игру на таком поле и сыграли сильнее соперника. Конечно, было чуть-чуть холодно, но я уже привык», — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА.

Напомним, сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.