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«Не понимал, ради чего рискуем». Игрок ЦСКА Зделар вспомнил матч с «Ростовом» в снегопад

«Не понимал, ради чего рискуем». Игрок ЦСКА Зделар вспомнил матч с «Ростовом» в снегопад
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился впечатлениями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0), проходивший 3 декабря на заснеженном поле в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'     2:0 Мендес – 69'    
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'

«Я даже никогда не видел такой снегопад. В Сербии, конечно, играл в снег, но чтобы такой… При этом, если честно, я чувствовал себя просто отлично! Не понимал, ради чего рискуем, но по ощущениям было комфортно. Самое главное, что для обоих соперников условия были равными, и мы просто выглядели лучше «Ростова». У команды было хорошее настроение, мы нормально настроились на игру на таком поле и сыграли сильнее соперника. Конечно, было чуть-чуть холодно, но я уже привык», — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА.

Напомним, сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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