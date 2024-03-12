Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Глушенкова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал игрока московского «Локомотива» Максима Глушенкова в национальную команду.

«Глушенков не вызван, потому что есть другие футболисты. Он пока не устраивает. Ему нужно прибавлять», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Максим Глушенков провёл 27 матчей в составе московского «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал десять результативных передач.

Напомним, ближайший матч национальная команда России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная Валерия Карпина сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне встретятся на своём поле со сборной Парагвая. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.