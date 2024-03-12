Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча сборной России с Сербией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с национальной командой Сербии.

«От встречи с Сербией жду такого же матча, как с Камеруном, — полный стадион. Сербия и Парагвай может быть уровнем выше, чем Камерун. Интересно посмотреть на себя в этих матчах.

Нужно посмотреть, в каком состоянии приедут футболисты. Нужно будет выкладываться на 200%. Изменения в составе будут, но не такие глобальные. Хотелось бы посмотреть всех», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ближайший матч национальная команда России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная Валерия Карпина сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне встретятся на своём поле со сборной Парагвая. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.