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Саша Зделар: ЦСКА хочется защитить Кубок, это очень важно

Саша Зделар: ЦСКА хочется защитить Кубок, это очень важно
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Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о целях армейцев в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в нынешнем сезоне.

«Хочется защитить Кубок, это очень важно. Каждый матч в отдельности в чемпионате тоже очень важен. Надо всем показать, что восьмое место — это не про ПФК ЦСКА», — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА.

Напомним, армейцы являются действующими обладателями Фонбет Кубка России.

Напомним, сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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