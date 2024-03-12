Саша Зделар: ЦСКА хочется защитить Кубок, это очень важно

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о целях армейцев в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в нынешнем сезоне.

«Хочется защитить Кубок, это очень важно. Каждый матч в отдельности в чемпионате тоже очень важен. Надо всем показать, что восьмое место — это не про ПФК ЦСКА», — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА.

Напомним, армейцы являются действующими обладателями Фонбет Кубка России.

Напомним, сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.