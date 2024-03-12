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Генич — о составе сборной России: интересно, чем же Карпина так не устраивает Глушенков?

Генич — о составе сборной России: интересно, чем же Карпина так не устраивает Глушенков?
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на невызов в сборную России на мартовские матчи Максима Глушенкова из «Локомотива». Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил свой выбор тем, что Глушенков его не устраивает и ему нужно прибавлять в игровом плане.

«Интересно, чем же Валерия Георгиевича Карпина так не устраивает Глушенков… В обороне не так отрабатывает? Или в 4-3-3 не вписывается?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, ближайший матч национальная команда России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная Валерия Карпина сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне встретятся на своём поле со сборной Парагвая. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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