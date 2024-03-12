«С ЧМ-2018 никого не осталось». Ловчев оценил состав сборной России на матч с Сербией

Экс-футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Он отметил, что в сборную вызваны лучшие игроки с российским паспортом. В то же время Ловчев подчеркнул, что в нынешнем составе сборной России почти никого не осталось с чемпионата мира — 2018, на котором россияне показали достойную игру.

«В составе по сравнению с чемпионатом мира 2018 года почти никого не осталось. Когда мы забанены, нет официальных игр, создаётся новый коллектив. Говорить, что есть россыпь российских молодых футболистов высокого класса, нельзя. Поэтому на каждый сбор приглашают всё новых игроков. Это лучшие игроки с российским паспортом», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная России проведёт матч с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо». Товарищеские игры состоятся несмотря на отстранение российских клубов и сборных от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.