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Гранат: самое главное в матче ЦСКА — «Ростов» — противостояние Федотова и Карпина

Гранат: самое главное в матче ЦСКА — «Ростов» — противостояние Федотова и Карпина
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Бывший российской футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 12 марта, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».

«ЦСКА находится в хорошей форме, пытается найти свою игру и забирает очки. Нас ждёт интересный матч, но самое главное – это тренерское противостояние Федотова и Карпина, потому что это два очень опытных специалиста. Будет интересно, как они выстроят свою игру в зависимости от соперника.

Я считаю, что должны играть основные составы, потому что сейчас будет пауза на сборные, поэтому не стоит жалеть футболистов, тем более на серьёзной стадии Кубка России», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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