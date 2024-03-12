Гранат: самое главное в матче ЦСКА — «Ростов» — противостояние Федотова и Карпина

Бывший российской футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 12 марта, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».

«ЦСКА находится в хорошей форме, пытается найти свою игру и забирает очки. Нас ждёт интересный матч, но самое главное – это тренерское противостояние Федотова и Карпина, потому что это два очень опытных специалиста. Будет интересно, как они выстроят свою игру в зависимости от соперника.

Я считаю, что должны играть основные составы, потому что сейчас будет пауза на сборные, поэтому не стоит жалеть футболистов, тем более на серьёзной стадии Кубка России», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.