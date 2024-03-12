Воспитанник «Краснодара» Олег Исаенко: нам ставили в пример Шапи

Воспитанник «Краснодара», а ныне защитник «Химок» Олег Исаенко рассказал, кого из футболистов ставили в пример юным игрокам академии «быков».

«Были собрания, где нам говорили: «Работайте, и у вас будет шанс показать себя в первой команде, многого добиться». Нам ставили в пример Шапи, который рано заиграл в основе. Слежу за его карьерой в Греции? Матчи не смотрю, но местами за новостями о нём слежу. В последние полгода он много забивает, рад за него. Верю, он ещё покажет себя на высоком уровне», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Напомним, крайний нападающий Магомед-Шапи Сулейманов находится в системе «Краснодара» с 2013 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист играет на правах аренды за греческий «Арис Салоники».