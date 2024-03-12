«На «Краснодар» была обида». Воспитанник клуба зажёг в 2022-м, но оказался ему не нужен

Олег Исаенко — один из воспитанников «Краснодара», которых в начале 2022 года срочно перевели в основу после массового побега иностранцев. Эксперты предрекали команде падение, но молодняк внезапно дал жару: какое-то время даже шёл в тройке лидеров и закончил сезон четвёртым.

Многие закрепились. Например, Волков, Кривцов и Черников. Исаенко тоже показал качество, но вернулся Кристиан Рамирес, и Олега ради практики на целый год перевели в «Краснодар-2». Больше шансов в главной команде ему фактически не давали. Сейчас он в основе «Химок» и сегодня сыграет против родного «Краснодара» в 1/4 финала Пути регионов в Кубке России. Автор «Чемпионата» Георгий Илющенко пообщался с левым защитником перед судьбоносным для него матчем.

«Больше всего провокаций было в игре со «Спартаком»

— Начало 2022 года. Легионеры массово покинули «Краснодар», и стало понятно, что кроме как воспитанниками заменить их некем. Скажи честно, больше огорчился тогда за клуб или обрадовался возможности закрепиться в основе?

— Конечно, больше обрадовался. Был счастлив, что появилась возможность заявить о себе на самом высоком уровне, ещё и в такой серьёзной команде. Показать, что есть такой футболист, что я заслуживаю шанса.

— По поводу оттока иностранцев сожалений не было? Да, молодым предоставился шанс, но «Краснодару» тогда предрекали чуть ли не борьбу за выживание.

— Никаких сожалений. У нас был сплочённый коллектив. Ушли классные футболисты, но всё-таки каждый, кто их заменил, отдавался на максимум. Отсюда и такой результат («Краснодар» стал четвёртым в РПЛ. — Прим. «Чемпионата»).

«Краснодар» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Твой дебют состоялся в гостевой игре с «Рубином» (1:0). Насколько трудно было переключиться с Первой лиги на РПЛ?

— Хоть в РПЛ и футболисты выше уровнем, по стилю она похожа на Первую лигу. Тем более «Краснодар» заложил в нас хорошую базу. Так что нельзя сказать, что было прямо совсем трудно.

— Чем РПЛ и Первая лига похожи?

— И там, и там много борьбы, единоборств. В Премьер-Лиге больше техничных футболистов, но умение хорошо играть в пас нам привила школа «Краснодара». Поэтому и я, и остальные парни были готовы.

— После матча с «Крыльями», где вы уступили (0:2), Александр Сторожук говорил: «Молодые футболисты ежедневно борются с собой». Как думаешь, что он имел в виду?

— Он хотел, чтобы мы не остановились на попадании в основу и не решили, что уже всего добились. Чтобы молодые игроки как можно больше тренировались и как можно быстрее прогрессировали.

Олег Исаенко и Александр Сторожук Фото: ФК «Краснодар»

— Каково было играть против Малкома, который носился по твоему флангу?

— Это очень качественный игрок. Его скорость и техника — прямо на крутом уровне, особенно для нашей лиги. Было крайне непросто. Тем не менее такое соперничество принесло мне колоссальный опыт.

— Тренерский штаб как-то по-особенному настраивал тебя на противостояние с Малкомом?

— Какого-то особого настроя не было. Они верили, что я справлюсь, и просто сказали: «Наверное, ты и так всё о нём знаешь — про его скорость и технику». В общем, ничего лишнего.

— Тот матч был пока самым сложным в твоей карьере? Вы уступили со счётом 1:3, и один из голов забил как раз Малком.

— Самым сложным и самым интересным. Играть против чемпиона, в составе которого множество звёзд, круто.

— Соболев называл зенитовских бразильцев провокаторами. Тебя они как-нибудь провоцировали?

— Ничего такого не помню. Больше всего провокаций в моей карьере было как раз в игре со «Спартаком» (улыбается).

— Неожиданно! Будет очень забавно, если речь как раз о Соболеве.

— Нет. Речь не о футболистах, а о болельщиках. У клуба большая и активная фан-база. Она очень громко поддерживает своих игроков и любит провоцировать чужих, громко погудеть им с трибун. Я неконфликтен, поэтому ни с кем из соперников стараюсь не ссориться.

Те самые слова Соболева про провокации зенитовских бразильцев: Соболев: Малком и Клаудиньо — жёсткие провокаторы. В России их вознесли до небес

— В конце матча с ЦСКА за «Краснодар» в том сезоне одновременно играли 11 воспитанников. И вы тогда победили. Это стало особым поводом для гордости футболистов?

— Конечно. Такое происходит не каждый день у вообще любого клуба. При этом ещё и с победой в РПЛ. Тогда порадовались и мы, и всё руководство, включая Сергея Николаевича Галицкого.

— Люди из руководства после этого как-то по-особенному вас поздравили?

— Нас похвалили. Сказали, что гордятся этим достижением и нашей игрой.

— Какое-то время обновлённый «Краснодар» шёл в топ-3, закончил четвёртым. Хотя большинство думало, что вы свалитесь. Как объяснить такой успех?

— Как ни банально, за счёт самоотдачи. Среди нас не было ни одного игрока, кто хоть как-нибудь валял дурака в любой из игр. Такой шанс нельзя выбрасывать на помойку.

Сказалось и то, что мы долго играли вместе в молодёжке, во втором и третьем «Краснодаре». Прошли большой путь и прекрасно сплотились.

«Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

«Сторожук сказал: «Вот ты козёл! Использовал против меня моё же оружие»

— Одно из главных впечатлений того сезона — Черников и его карточки. Он и в жизни такой же грубый?

— Саша в жизни вообще не такой. Он абсолютно спокойный, весёлый, общительный парень. Не могу сказать про него ничего плохого.

— Откуда такая разница? В жизни скромный, а на поле настоящий демон.

— Из-за высокой самоотдачи. Саша очень сильно хочет показать себя, поэтому иногда эмоции берут над ним верх. Но сейчас уже, насколько я вижу, он спрогрессировал и стал поспокойнее.

— Кто самый техничный футболист, с которым ты играл?

— Определённо, Сперцян.

— Летом он наверняка сменит команду. В чемпионат какой страны посоветовал бы ему перейти?

— Если такое возможно, я бы хотел увидеть его в АПЛ. Всё-таки это лучшая лига мира. Очень интересная и тяжёлая.

— Ты успел немного поработать на сборах с Даниэлем Фарке. Чем он тебя удивил?

— Это был мой первый опыт работы с иностранным тренером, пусть и недолгий. Независимо от наших ошибок, он сильно поддерживал игроков. Всегда хвалил. Для нас, молодых, это было неоценимо.

Даниэль Фарке Фото: ФК «Краснодар»

— Для Сторожука тот опыт 2022 года, как и для многих молодых игроков, стал в РПЛ первым. Что изменилось в его работе?

— Тренер вёл себя хладнокровно. После начала событий на Украине он догадывался, что легионеры могут уйти, и поэтому был спокоен. Глобальных изменений в работе не произошло. Он остался столь же строгим и требовательным. Но стал менее агрессивным и более спокойным, потому что в его распоряжении появилось больше классных футболистов.

— Кто более требователен, Сторожук или Талалаев?

— Всё-таки Андрей Викторович (улыбается).

— У тебя наверняка есть какая-нибудь крутая история про Сторожука. Расскажешь?

— Есть одна. В этом сезоне мы с «Химками» играли с «Арсеналом» Сторожука, и я забил второй гол. Общались с ним после матча, и он такой: «Вот ты козёл! Я от тебя требовал чаще забегать в штрафную и открываться, и ты моё же оружие использовал против меня». До этого его команде и Манелов (экс-игрок «Краснодара» выступает за «Торпедо». — Прим. «Чемпионата») забивал. Вырастил футболистов на свою голову.

— Как думаешь, почему после «Краснодара» он до сих пор не возглавил команду РПЛ?

— Не понимаю, почему так. Он точно на это способен и ещё поработает в Премьер-Лиге. Я в его качествах уверен.

— Шапи негативил на Сторожука. Его цитата: «В глаза одно, а за глаза другое. Мужчина должен говорить в лицо, особенно тренер».

— Мне он всегда всё говорил в лицо и то, что считал нужным. Не припоминаю такого, чтобы он что-то делал за моей спиной.

«Было непросто вернуться в «Краснодар-2». Только спустя время принял это»

— Ты был одним из главных игроков того молодого «Краснодара», сыграл в восьми матчах во второй половине сезона. Но вернулся Рамирес, и тебя задвинули. Давай начистоту, есть обида на клуб?

— Раньше была, но сейчас она в прошлом. Всё, что ни делается, — к лучшему. Мне объясняли, что в основной команде я бы уже не получал столько же практики.

— Почему решил остаться в «Краснодаре» на целый год, будучи футболистом второй команды?

— Зимой варианты сменить клуб появились, но не срослось. Плюс мы шли в подвале Первой лиги, хотелось помочь «Краснодару-2» не вылететь. К сожалению, не получилось.

— Ты играл в РПЛ, был полезен. И тут вдруг приходится вновь играть за второй «Краснодар». Как вообще не опустить руки после такого и настроить себя психологически?

— Сперва было непросто. Только спустя время принял это. Я знал, что за счёт практики останусь на плаву и рано или поздно вернусь в РПЛ, добьюсь многих высот.

— Кто из партнёров поддерживал больше всех?

— В основном Сергей Бородин и Ираклий Манелов, спасибо им.

Олег Исаенко Фото: ФК «Химки»

— Следующая твоя остановка — «Химки». Как появился этот вариант?

— Мы вылетели, и было несколько вариантов. Но как только с агентом узнали о предложении «Химок», сразу же без раздумий согласились. Я знал, что у клуба большие перспективы. Он должен выступать в РПЛ и занимать там высокие места, к чему сейчас и стремимся.

— В Премьер-Лиге вариантов не было?

— Ходили разговоры, но не более. Ничего серьёзного. От «Химок» же увидели большую заинтересованность.

— Талалаев считается очень непростым тренером, и далеко не всем футболистам нравится такой подход. Тебя это не отпугнуло?

— Вообще никак не отпугнуло. Перед этим уже работал со многими тренерами с тяжёлым характером, так что я с этим отлично справляюсь. Мне близок строгий подход, он не даёт расслабиться.

— Что отметил бы из жёстких правил Талалаева?

— Он ненавидит, когда во время командного ужина кто-то залипает в телефоне. Все должны общаться и быть сплочённее. Штрафов за такое пока не было, но предупреждения случались.

«Галицкий постоянно ходил на наши тренировки в академии, мог спокойно подойти и пообщаться с любым игроком»

— Расскажи про опыт личного общения с Сергеем Галицким. Какой он вообще в жизни?

— Сергей Николаевич — очень добрый и открытый человек. Очень часто, ещё будучи совсем юным, видел его на нашей базе. Он постоянно ходил на наши тренировки в академии, мог спокойно подойти и пообщаться с любым игроком: спросить, как дела, поддержать. Однажды после матча он подбодрил меня: «Молодец, отлично сыграл». О нём только отличные воспоминания.

— Мне рассказывали, что Галицкий знает всех воспитанников академии поимённо. Как такое возможно?

— Думаю, этот секрет нужно узнать у него (улыбается). Он очень увлечён футболом и своей академией, поэтому внимательно смотрит все матчи, в том числе юношей. Для него это очень важно.

— Капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв говорил, как по личным рекомендациям Галицкого его, нападающего, пытались сделать фланговым защитником. Ты стал им сразу или это тоже дело рук Сергея Николаевича?

— Меня успели перевести с фланга нападения в оборону ещё в «Балтике», когда мне было 14 лет. Так что Сергея Николаевича опередили (улыбается).

— А видел такое, что по советам Галицкого другим игрокам меняли позицию?

— В дубле было много таких примеров. Но Галицкий мог только подсказывать, а решение всё равно оставалось за тренерами.

— В сентябре 2021-го Галицкий сообщил о своём тяжёлом диагнозе. Как это повлияло на команду?

— Все безумно расстроились и захотели побеждать ещё сильнее, чтобы его поддержать. Но всё равно никто не унывал. Футболисты верили, что он справится.

«Я бы не помог нынешнему «Краснодару». У них и так всё хорошо»

— Тебя удивило, что «Краснодар» стал настолько мощным и долго лидировал в РПЛ?

— Нет. Ещё перед сезоном не сомневался, что по составу они заслуживают занять высокое место и бороться за чемпионство. Плюс пришёл качественный тренер.

— Прогноз Олега Исаенко: чемпионом России этого сезона станет…

— «Краснодар». По крайней мере, надеюсь на это.

— Из-за массовых травм позиция крайнего защитника в первой половине сезона была самой дефицитной в «Краснодаре»: какое-то время в обойме вообще оставался один Волков. Не было мыслей вроде «Блин, меня бы туда сейчас»?

— Нет, таких мыслей давно нет. Это пройденный этап. Я играю за «Химки», прогрессирую здесь. Планирую делать это и дальше.

— Как думаешь, ты бы помог нынешнему «Краснодару»?

— Думаю, нет. У них всё и так хорошо. Кому точно помогу, так это «Химкам» в борьбе за первое место.

— Тебя расстраивает, что у «Краснодара», по сути, была готовая команда с воспитанниками, способная бороться за медали, а в итоге клуб от многих отказался и сделал крен в сторону легионеров?

— Нет. Команда стремится только к высшим местам. Глядя на таблицу, можно сказать, что они всё сделали верно.

«Олусегун не вписывался и много ошибался. Но мы к нему хорошо относились, и он освоился»

— В 2021 году во второй «Краснодар» приехал Олусегун. До прихода в команду двух других нигерийцев он очень выделялся на фоне россиян. Как проходила его адаптация?

— Сначала ему было очень тяжело. Даже по тренировкам было заметно, что Олусегун не вписывался. Он много ошибался и не брал игру на себя, не показывал лучшие качества. Но мы к нему хорошо относились, поддерживали его, и спустя время он освоился. В итоге вырос в отличного футболиста.

— Как поддерживали?

— В основном помогали ему общаться на русском. Несмотря на неудачные действия на тренировках и в играх, поддерживали морально. Матерным словам обучили, да, это классика (улыбается).

Олакунле Олусегун Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Расскажи про знакомого по «Краснодару», за судьбу которого тебе обиднее всего.

— Я хорошо общался с крайним нападающим Дмитрием Котовым. Отличная техника, высокая скорость — всё при нём. Видимо, он что-то недополучил в «Краснодаре-2». Ему особо и не дали шанса. Переживаю за него. Сейчас играет на не самом высоком уровне (за брянское «Динамо» во Второй лиге. — Прим. «Чемпионата»).

— Когда ты был совсем юн и занимался в академии, об игре за какой клуб мечтал: за «Краснодар» или за топовый из Европы?

— За «Краснодар». Об игре в Европе тогда даже не думал.

— А теперь? Особенно на фоне нынешней политической ситуации.

— В планах такое есть, но не в ближайших.

— Один из боссов «Краснодара» Арам Фундукян критиковал воспитанников, которые стремятся в Европу: «Говорят, моя мечта — «Реал»! Тогда бери манатки и вали в «Реал». В краснодарской школе прививают сильный клубный патриотизм?

— Я бы так не сказал. Разве что были собрания, где нам говорили: «Работайте, и у вас будет шанс показать себя в первой команде, многого добиться». Нам ставили в пример Шапи, который рано заиграл в основе.

— Следишь за его карьерой в Греции?

— Матчи не смотрю, но местами за новостями о нём слежу. В последние полгода он много забивает, рад за него. Верю, он ещё покажет себя на высоком уровне.

— Есть мнение, что громкая история с агентами может быть причиной спада у Шапи и Игнатьева. Согласен с этим?

— Нет. Вряд ли агент может сильно влиять на качество игры футболиста. У каждого своя голова на плечах. Не думаю, что их спад как-то связан с контрактными историями. Лично для меня подобное бы не имело значения.

Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов Фото: РИА Новости

«Если выбирать из «Балтики», «Краснодара» и «Химок», остановлюсь на «Химках»

— Кем работали твои родители, когда ты рос?

— Я рос в обычной семье. Мама работала уборщицей в местном доме культуры, а отец — вышкомонтажником.

— Как их жизнь изменилась с тех пор, как ты стал профессиональным футболистом и начал прилично зарабатывать?

— Разумеется, я стал помогать маме финансово. Она больше не работает. Стараюсь приезжать к ней в Калининград во время отпусков и чтобы она также прилетала ко мне в гости. За год по разу навещаем друг друга.

— Ты родился в Калининграде и до 16 лет находился в системе «Балтики». Опиши разницу между ней и школой «Краснодара»?

— Разница была огромной, меня она по-настоящему шокировала. В Калининграде мы просто приезжали на стадион и тренировались. В Краснодаре же собственная большая академия: коттеджи для жилья, распорядок дня, школа, столовая. Я и не мог представить, что всё окажется настолько великолепным.

— Воспитанником какой команды себя считаешь больше — «Балтики» или «Краснодара»?

— Тяжёлый вопрос. Профессиональным футболистом я стал в Краснодаре, но и в Калининграде набрался немало опыта. Там в меня заложили базу. Чуть больше, скорее всего, всё-таки «Краснодар».

— Давай представим: по итогам сезона «Химки» выходят в РПЛ, «Балтика» там остаётся. У тебя на руках три предложения: от «Балтики», «Краснодара» и «Химок». Каким будет твой выбор?

— Не могу сказать, что будет летом. Но на данный момент остановлюсь на «Химках». Очень прикипел к этой команде: и к партнёрам, и к тренерскому штабу.

«Химки» Фото: ФК «Химки»

— Назови свои самое сильное и слабое футбольные качества.

— Самое сильное — открывания. Самое слабое — думаю, нет такого (улыбается). Просто что-то одно сложно выделить из нескольких.

— Какая самая большая дичь случалась с тобой или твоими командами во Второй и Третьей лигах?

— Когда играл за «Краснодар-3», мы ездили в одну из станиц Краснодарского края. До неё на автобусе добираться буквально часа два. Смотрим, там не поле, а кочка на кочке. Попробовали перед игрой отдать пас, и мяч просто прыг-прыг-прыг. Матч в итоге перенесли на нашу территорию.

— И последнее. Главная мечта футболиста Олега Исаенко?

— Сыграть в Лиге чемпионов.