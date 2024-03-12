Агент Нино заявил, что игрок счастлив в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы центрального защитника «Зенита» Нино, заявил, что его клиент хорошо чувствует себя в санкт-петербургской команде.

«Нино счастлив в «Зените», — приводит слова Фернандо Гарсии «Спорт день за днём».

Нино перешёл в «Зенит» в январе этого года. Сине-бело-голубые приобрели 26-летнего игрока обороны у бразильского «Флуминенсе» за € 5 млн.

Во время зимних тренировочных сборов Нино принял участие в трёх товарищеских матчах, в которых не отметился результативными действиями. Бразилец также успел провести на поле по 90 минут в двух матчах РПЛ нынешнего сезона. Контракт игрока с российским клубом действует до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.