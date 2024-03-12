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Григорян: по уровню мастерства «Динамо» удалось приблизиться к «Зениту»

Григорян: по уровню мастерства «Динамо» удалось приблизиться к «Зениту»
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Известный отечественный тренер Александр Григорян высказался о содержательной игре московского «Динамо» после зимнего перерыва в сезоне-2023/2024. По его мнению, бело-голубые заслуженно ворвались в чемпионскую гонку Российской Премьер-Лиги, а по уровню мастерства они приблизились к «Зениту».

«Динамо» врывается в чемпионскую гонку? Да. Здесь, конечно, нужно отметить Личку и селекционный отдел клуба. Я говорил о мегацентре у «Зенита», но по уровню мастерства «Динамо» удалось приблизиться. Не вижу, чем сочетание Лаксальт-Чавес-Карраскаль уступает тройке Барриос-Вендел-Клаудиньо. Абсолютно не вижу! Сегодняшнее «Динамо» с таким тренером вполне обоснованно находится в чемпионской гонке», — приводит слова Александра Григоряна Metaratings.

Напомним, «Динамо» набрало 38 очков в 20 матчах. Команда Марцела Лички занимает третью строчку в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от первого места, на котором располагается «Зенит», всего на два очка.

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