«Барселона» заинтересована в подписании вингера «Ливерпуля» Диаса

«Барселона» в предстоящее летнее трансферное окно намерена приобрести вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса, сообщает El Heraldo.

По информации источника, на прошлой неделе президент каталонцев Жоан Лапорта провёл встречу с представителем атакующего игрока. Агент дал понять, что «Ливерпуль» захочет выручить ориентировочно € 120-140 млн с продажи своего футболиста. Отмечается, что на данный момент подобные траты для сине-гранатовых невозможны из-за финансовой ситуации в клубе.

Диас выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за мерсисайдцев 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.